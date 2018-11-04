В УПЦ МП заявили о "томосомании", "Томосе с державного плеча" и о том, что Филарет не имеет права быть главой новой УПЦ

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявил, что предоставление Томоса УПЦ геополитический вопрос, а также то, что в письме из Фанара есть запрет на участия в выборах УПЦ КП и УАПЦ Филарету и Макарию.

Об этом сообщил Антоний в выпуске Право на веру на телеканале Первый казацкий.

В передаче также называют события по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви "томосоманией" и "Томосом с державного плеча".

А относительно выборов предстоятеля патриархата Антоний заявил: "Есть информация из нескольких источников о том, что существует письмо из Фанара, направленное в Киевский патриархат и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий".

При этом, он подчеркнул, что сомневается в том, произойдет ли вообще объединительный собор, необходимый для получения томоса украинской церкви.

Также митрополит отметил, что Константинополь уже не впервые "делает такое политическое решение", вспомнив обновленчества в 20-е годы неканонических организаций, назвав это позором и антиканоническими действиями.

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета "в ближайшее время" будет созван архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата

В свою очередь РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.