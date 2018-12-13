В УПЦ МП заявили, что не планируют срывать Объединительный собор Сегодня, 10:18 55 Цей матеріал також доступний українською В УПЦ МП заявили, что верущие хотят собраться на "мирное молитвенное стояние"

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не намерены препятствовать проведению Объединительного собора в Киеве и устраивать провокации.

Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

"Могу официально заявить, что церковь (УПЦ МП - ред.) не планирует каких-либо форм протеста против Объединительного собора, который состоится в Киеве 15 декабря", - сказал он.

По словам протоиерея, УПЦ МП не будет препятствовать Собору, но и участвовать в нем тоже не будет.

Он уточнил, что утром 14 декабря верующие УПЦ МП хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила попытки российских спецслужб организовать провокации накануне и во время Объединительного церковного собора в Киеве.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Как ожидается, после собора новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви получит томос на создание поместной церкви.