В УПЦ МП заговорили о "грехе" и призвали власти отменить Марш равенства

Украинская православная церковь Московского патриархата призвала власти Киева не проводить Марш равенства и назначила на день его проведения свое мероприятие в центре города.

Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ МП Онуфрий, распространенном 11 июня.

"Проведение подобных мероприятий - это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений", - считает он.

На воскресенье, 17 июня, движение назначило свое мероприятие - молебен "за сохранение христианских семейных ценностей" в Мариинском парке.

В то же время уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю Национальной полиции Сергею Князеву и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой обеспечить надежную защиту прав участников Марша равенства, который запланирован на 17 июня.

В офисе омбудсмена сослались на практику Европейского суда по правам человека, который возлагает на государство и, в частности, на правоохранительные органы обязательства принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников мирного собрания от физического насилия со стороны оппонентов и обеспечения беспрепятственного проведения собрания.