В УПЦ МП рассказали о наказании для епископов, которые примут участие в Объединительном соборе

Участие своих епископов в Объединительном соборе УПЦ МП расценит как "каноническое нарушение"

Украинская православная церковь Московского патриархата решила не участвовать в Объединительном соборе, а тех епископов, которые придут на Собор, ждет наказание.

Об этом говорится в заявлении митрополита Бориспольского и Броварского Антоний, которое опубликовано на странице Центра информации УПЦ в Facebook.

"Нашей церковью было принято соборное решение, которое является обязательным для выполнения всеми верными Украинской православной церкви (МП). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян", - сказал он.

По словам Антония, если это решение нарушат некоторые епископы, то это расценят как "каноническое нарушение".

"Все, что идет вразрез с каноническим правилам и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью, будет расценено как каноническое нарушение, по которому пойдет соответствующее дисциплинарное взыскание", - отметил он.

На вопрос, в чем будет заключаться дисциплинарное взыскание и может ли оно быть в виде запрета на служение, митрополит сказал: "Решение примет священный синод согласно церковным каноническим правилам".

Ранее Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор Украинской православных церквей состоится в декабре 2018 года.

Точная дата будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся экстренный Собор Украинской православной церкви МП, на котором было принято решение о признании неканоническим решение Синода Константинопольского патриархата относительно украинского церковного вопроса.

Кроме того, УПЦ МП решила прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Собор епископов УПЦ МП также подчеркнул, что против любых попыток изменить название этой церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.