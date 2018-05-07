В УПЦ МП объяснили, почему поселили у себя в монастыре террориста "Д/ЛНР" Лусварги

В монастыре заявили, что террориста Лусварги не "прятали"

В Украинской православной церкви Московского патриархата уверяют, что не знали о том, что бразилец Рафаэль Лусварги, которого они поселили в Свято-Покровськом монастыре в Киеве, является боевиком пророссийских террористических организаций и воевал на Донбассе.

Об этом заявил архиепископ УПЦ МП Климент, передает BBC Украина.

Читайте также: Священники УПЦ МП отказались вставать при зачитывании в Раде имен героев АТО

"Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек. Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью", - заверил священник.

При этом он отрицает, что монастырь целенаправленно "прятал" пророссийского террориста.

"Почему так произошло - это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, по результатам действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева", - заявил Климент.

Читайте также: Священник из женского монастыря УПЦ МП оказался корректировщиком артиллерии террористов

Ранее сообщалось, что активисты захватили в Киеве бразильского "головореза Л/ДНР" Лусварги, укрывавшегося в монастыре УПЦ МП.