В УПЦ МП объяснили, почему поселили у себя в монастыре террориста "Д/ЛНР" Лусварги

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В монастыре заявили, что террориста Лусварги не
Фото: Сергей Мазур/Facebook

В монастыре заявили, что террориста Лусварги не "прятали"

В Украинской православной церкви Московского патриархата уверяют, что не знали о том, что бразилец Рафаэль Лусварги, которого они поселили в Свято-Покровськом монастыре в Киеве, является боевиком пророссийских террористических организаций и воевал на Донбассе.

Об этом заявил архиепископ УПЦ МП Климент, передает BBC Украина.

"Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек. Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью", - заверил священник.

При этом он отрицает, что монастырь целенаправленно "прятал" пророссийского террориста.

"Почему так произошло - это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, по результатам действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева", - заявил Климент.

Ранее сообщалось, что активисты захватили в Киеве бразильского "головореза Л/ДНР" Лусварги, укрывавшегося в монастыре УПЦ МП.

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