В УПЦ КП призвали сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор

Три украинские православные церкви должны объединиться и избрать одного предстоятеля, который получит томос для единой УПЦ

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала иерархов УАПЦ и Московского патриархата немедленно приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора.

Об этом говорится в заявлении УПЦ КП.

Главная задача этого собора - "принять решение о церковном единстве, выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный томос об автокефалии".

"Киевский патриархат полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести…. Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения", - говорится в заявлении.

Киевский патриархат также призывал "епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.