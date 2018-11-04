В УПЦ КП назвали информацию о запрете для Филарета возглавлять новую церковь "очередным московским фейком"

Заявление Московского Патриархата о том, что руководители УПЦ КП и УАПЦ Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы новой Украинской православной церкви - "очередной московский информационный вброс".

Об этом архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря написал в Facebook.

Он отметил, что явная цель распространения такой информации - усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, что сейчас подходит к успешному завершению.

Процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается, а избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на этом собрании.

Также Зоря добавил, что стоит доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.

Напомним, ранее управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Антоний заявил, что предоставление Томоса УПЦ является геополитическим вопросом, а также то, что в письме из Фанара есть запрет на участие в выборах для лидерам УПЦ КП и УАПЦ Филарету и Макарию.

Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета "в ближайшее время" будет созван архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата

В свою очередь РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.