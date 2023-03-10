В УПЦ МП заявили, что с ними разрывают договор об аренде Нижней Лавры 10 марта, 17:22 Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

УПЦ МП в пятницу, 10 марта, распространила заявление и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра о том, что с церковью разрывают договор об аренде Нижней Лавры от июля 2013 года.

Заявление опубликовано на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП.

«Между Национальным заповедником Киево-Печерская лавра (далее — Заповедник) и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (далее — Монастырь) заключен Договор № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании и другим имуществом, являющимся государственной собственностью (далее — Договор)», — сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 года договор будет расторгнут на основании выводов межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта. Монастырь УПЦ МП призвали до 29 марта освободить государственные помещения, которые она арендует на территории Нижней Лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.

Инфографика: lavra.ua

Инфографика: lavra.ua

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил в интервью NV, что государство пересматривает договор бессрочной аренды Нижней Лавры УПЦ МП, потому что ее передачу провели с многочисленными нарушениями, а также из-за нарушений на ее территории за последние 20 лет.

Государственная служба по этнополитике и свободы совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением РПЦ, несмотря на заявление Собора церкви о «полной самостоятельности и независимости».



19 января 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

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2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список вошли десять человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму.

СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.