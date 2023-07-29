«Для нас ничего не изменится». Представитель УПЦ МП отреагировал на решение Зеленского о переносе празднования Рождества 29 июля, 16:24 Отец Александр (Клименко) (Фото:УПЦ МП)

Представитель УПЦ МП отец Александр (Клименко) заявил, что эта церковь, несмотря на подписание закона об изменении дат некоторых праздников, продолжит отмечать Рождество Христово в январе.

Об этом он заявил в комментарии УП.

Клименко уточнил, что для их церкви «ничего не изменится» после того, как президент Украины Владимир Зеленский утвердил Рождество государственным праздником 25 декабря.

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Он отметил, что 7 января теперь не будет государственным праздником, но церковь все равно будет отмечать Рождество именно в этот день.

Клименко напомнил также слова патриарха Филарета о том, что празднование Рождества 7 января «не является приближением к РПЦ».

Ранее Православная церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Это означает, что с тех пор верующие ПЦУ начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю:

Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января

День Святого Николая 6 декабря вместо 19 декабря

Крещение — 6 января вместо 18 января

В то же время не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.