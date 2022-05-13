В УПЦ МП обвинили во вторжении российских войск Порошенко и ПЦУ 13 мая, 04:12 Цей матеріал також доступний українською В УПЦ МП недовольны возможностью запретить церковь (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Украинская православная церковь московского патриархата заявила, что в деятельность пятого президента Петра Порошенко и создание Православной церкви Украины является одной из причин полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом говорится в заявлении синода УПЦ МП от 12 мая.

«Все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Алексеевича Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУи стала одним из поводов военного вторжения в Украину», — заявили в УПЦ МП.

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Таким образом в церкви отреагировали на регистрации в Верховной Раде Украины законопроекта о запрете УПЦ МП.

В церкви отметили, что осуждают войну России против Украины и призвали «решить конфликт с помощью слова, а не оружия».

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6 мая решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность УПЦ МП на территории общины.

4 мая городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин сообщил, что запретил в городе деятельность Украинской православной церкви московского патриархата.

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