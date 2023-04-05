«Реально есть черти в рясах». УПЦ МП довела ситуацию до того, что их все яростно ненавидят — интервью NV с Соней Кошкиной 5 апреля, 14:26 Эксклюзив NV Фото 2015 года. В Верховной Раде минутой молчания чествуют Героев, погибших на востоке. Сидят только три представителя УПЦ МП — Онуфрий, Паканич и Иона Черепанов (Фото:LB.ua)

Украинская православная церковь Московского патриархата сделала все для того, чтобы большинство украинцев ее возненавидели, считает Соня Кошкина, шеф-редакторка издания LB.ua.

Однако, добавляет она, до сих пор в МП пребывает определенное количество патриотических верующих и их батюшек.

Кто является реальными чертями в рясах и как избавиться от московских попов, Кошкина рассказала в интервью Radio NV.

Видео дня

— Хочу поговорить о происходящем вокруг УПЦ МП. Одна из тем – то, что происходило в Хмельницком. Было опубликовано видео, где священник Хмельницкого собора избивает военного. После скандала храм был передан в Православную церковь Украины. Как ты оцениваешь то, что там произошло?

— Немножко напутал: не храм, а собор; не священник, а иподиакон. Я понимаю [трудности], это церковная тематика.