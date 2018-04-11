В университете Днепра зафиксировали вспышку кори, среди заболевших – беременная и медработник

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Корью заболели 23 студента агроуниверситета
Фото: mapio.net

Корью заболели 23 студента агроуниверситета

В аграрно-экономическом университете Днепра зафиксировали вспышку кори, пишет ТСН.

По словам заведующего отделом эпиднадзора областного лабораторного центра Дениса Киселева, заболели 23 студента и три сотрудника вуза.

"Среди больных есть беременная женщина, а также среди больных медработник, который на заочной форме обучения", - уточнил он.

Отмечается, что часть больных делали прививки против кори, однако эти данные еще уточняются.

Причиной вспышки мог стать один из студентов, которому поставили диагноз еще 18 марта. Обучение в вузе не приостанавливали.

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