В университете Днепра зафиксировали вспышку кори, среди заболевших – беременная и медработник

В аграрно-экономическом университете Днепра зафиксировали вспышку кори, пишет ТСН.

По словам заведующего отделом эпиднадзора областного лабораторного центра Дениса Киселева, заболели 23 студента и три сотрудника вуза.

"Среди больных есть беременная женщина, а также среди больных медработник, который на заочной форме обучения", - уточнил он.

Отмечается, что часть больных делали прививки против кори, однако эти данные еще уточняются.

Причиной вспышки мог стать один из студентов, которому поставили диагноз еще 18 марта. Обучение в вузе не приостанавливали.