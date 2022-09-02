В уничтоженном в Херсоне общежитии школы полиции могли быть сотрудники ФСБ — Стерненко 2 сентября, 10:37 В уничтоженном здании могло находиться около 200 оккупантов (Фото:sternenko/Twitter)

В общежитии школы полиции в Херсоне, ставшем целью ракетного удара ВСУ, могли находиться сотрудники ФСБ.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает украинский блогер Сергей Стерненко.

«Местные мне это подтверждают: Их там много должно было быть, и ФСБ и военные, их туда месяц назад примерно автобусами завозили», — написал он у себя в Twitter, в пятницу, 2 сентября.

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Казарма оккупантов находилась на улице Кольцова.

Как видно на обнародованных в соцсетях фото с места происшествия, в результате ракетного обстрела верхние этажи здания были полностью разрушены.

Согласно неподтвержденным пока данным, на момент удара там могли находиться около 200 российских захватчиков.

В то же время достоверной информации о потерях противника пока на данное время нет.

В Генштабе ВСУ уничтожение казармы оккупантов пока не комментировали.

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