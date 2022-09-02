В уничтоженном в Херсоне общежитии школы полиции могли быть сотрудники ФСБ — Стерненко

2 сентября, 10:37
Поделиться:
В уничтоженном здании могло находиться около 200 оккупантов (Фото:sternenko/Twitter)

В уничтоженном здании могло находиться около 200 оккупантов (Фото:sternenko/Twitter)

В общежитии школы полиции в Херсоне, ставшем целью ракетного удара ВСУ, могли находиться сотрудники ФСБ.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает украинский блогер Сергей Стерненко.

Читайте также:
Удар по штабу Вагнера: масштабы разрушений оказались серьезнее, чем показала пропаганда РФ — видео

«Местные мне это подтверждают: Их там много должно было быть, и ФСБ и военные, их туда месяц назад примерно автобусами завозили», — написал он у себя в Twitter, в пятницу, 2 сентября.

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1565596385302437888

Казарма оккупантов находилась на улице Кольцова.

Как видно на обнародованных в соцсетях фото с места происшествия, в результате ракетного обстрела верхние этажи здания были полностью разрушены.

Согласно неподтвержденным пока данным, на момент удара там могли находиться около 200 российских захватчиков.

В то же время достоверной информации о потерях противника пока на данное время нет.

В Генштабе ВСУ уничтожение казармы оккупантов пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсон Российские военные Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X