В Умани двое десятилетних детей погибли в результате ночной атаки на многоэтажку

28 апреля, 10:45
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В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани погибли как минимум десять человек (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани погибли как минимум десять человек (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Умани среди десяти погибших в результате российского удара по многоэтажке в пятницу утром, 28 апреля, двое детей.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, обоим детям по десять лет.

Министр внутренних дел Игорь Клименко ранее сообщал о еще 17 пострадавших жителей дома, девятерых госпитализировали. Российский ракетный удар повредил около десяти многоквартирных домов и около 30 единиц транспорта. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

Креме Умани, оккупанты атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Умань Ребенок Дети Многоэтажка Ракетный удар

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