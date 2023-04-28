В Умани двое десятилетних детей погибли в результате ночной атаки на многоэтажку 28 апреля, 10:45 В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани погибли как минимум десять человек (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Умани среди десяти погибших в результате российского удара по многоэтажке в пятницу утром, 28 апреля, двое детей.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



По его словам, обоим детям по десять лет.

Министр внутренних дел Игорь Клименко ранее сообщал о еще 17 пострадавших жителей дома, девятерых госпитализировали. Российский ракетный удар повредил около десяти многоквартирных домов и около 30 единиц транспорта. Поисково-спасательные работы продолжаются.



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Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

Креме Умани, оккупанты атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.