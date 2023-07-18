Почти три месяца боролись за жизнь. В Умани умерла пострадавшая из-за ракетного удара 18 июля, 22:33 Последствия российского обстрела Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Во вторник, 18 июля, в больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения, полученного в результате российского ракетного удара по Умани.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он добавил, что Ирина перенесла пять операций. В результате количество людей, погибших в результате российской атаки, возросло до 24.

Видео дня

Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области, убив 23 человека, среди которых пятеро детей.

Разрушен первый подъезд жилого дома. По предварительной информации, там было зарегистрировано 110 человек. Из 46 квартир 27 полностью уничтожены.

