Почти три месяца боролись за жизнь. В Умани умерла пострадавшая из-за ракетного удара

18 июля, 22:33
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Последствия российского обстрела Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия российского обстрела Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Во вторник, 18 июля, в больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения, полученного в результате российского ракетного удара по Умани.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он добавил, что Ирина перенесла пять операций. В результате количество людей, погибших в результате российской атаки, возросло до 24.

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Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области, убив 23 человека, среди которых пятеро детей.

Разрушен первый подъезд жилого дома. По предварительной информации, там было зарегистрировано 110 человек. Из 46 квартир 27 полностью уничтожены.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Умань Война России против Украины

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