В Умани будет введен особый режим из-за празднования Рош ха-Шана — ОВА 5 сентября, 18:36 Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

С понедельника, 11 сентября, по четверг, 21 сентября, в Умани будет введен особый режим въезда и выезда из-за предстоящего празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

«С 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Процедура контроля, как в прошлом году», — написал он.

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Он также напомнил, что с 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества запрещено:

продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе ( за исключением лекарственных средств и дезинфекционных средств);

за исключением лекарственных средств и дезинфекционных средств); продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, а также продажа пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Ранее в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что в сентябре в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана хотят приехать более 30 тысяч паломников-хасидов.

В 2022 году вопреки войне в Умань приехали более 23 тысяч паломников. На фоне сообщений о возможном приостановлении безвиза с Израилем посол Украины Евгений Корнийчук заявил, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО.

Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, вы хотите защитить своих».

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения России в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.