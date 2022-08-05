Война не пугает. В Умань приехали почти пол тысячи хасидов — мэр 5 августа, 18:19 Хасиды в Умани (Фото:Суспільне Черкаси)

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, хасиды едут в Умань, чтобы в сентябре отмечать иудейский новый год. Почти пол тысячи верующих по состоянию на 5 августа уже прибыли в Умань.

Об этом сообщил городской голова Ирина Плетнева, сообщает Cуспільне.

В то же время, посольство Израиля призвало своих граждан воздержаться от посещения Украины из-за военного положения. Мэр Умани Ирина Плетнева отметила: безопасность паломников — под вопросом.

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«На государственном уровне еще не приняли окончательное решение о том, будет ли принимать Украина паломников или нет. Конечно, мы выходили на место, смотрели на возможность укрытий, путей при тревогах, где можно укрываться. Так что скажу откровенно, что город не может обезопасить того количества паломников, которое планирует приехать, потому что мы говорим не только о 10 тысячах паломников, но и о том количестве людей, проживающих на этих территориях», — заявила она.

В 2022 году Рош га-Шана продлится с 25 по 27 сентября. В прошлом году на празднование прибыло 30 тысяч паломников, в позапрошлом году — две с половиной тысячи.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.

В начале июля Посольство Израиля сообщило, что Украина в этом году не сможет принять паломников на Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в МИД объяснили, что невозможно гарантировать безопасность, так как российские оккупанты обстреливают гражданские объекты.

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