В ультранационалистическом движении СЕЧЬ заявили, что не собираются бить представителей ЛГБТ Вчера, 22:59 Цей матеріал також доступний українською factor-news.info factor-news.info

Представители ультранационалистического движения СЕЧЬ опровергают информацию, что на 18 июня ультраправые готовят акцию возле Администрации президента против ЛГБТ.

Соответствующее заявление появилось на Telegram-канале движения.

Запланированная акция якобы будет направлена против «беспричинного избиения полицией мирных собраний в прошлом году».

«Акция, которая состоится возле Администрации президента, касается не грант-парада, а беспричинного избиения полицией мирных собраний (с поданной заявкой на проведение) в прошлом году. Полиция всех избила и ограбила. Большинство представителей грант-парада очень обрадовались избиению мирных активистов, среди которых были девушки и журналисты», — отметили представители движения.

Организация также уверяет, что «СЕЧЬ не бьет, не нападает, а не пытает участников грант-парада уже лет пять».

«Мы просто сторонники здоровых ценностей. И вправе озвучить свою позицию», — говорится в сообщении.

Ранее недавно созданный проект Bellingcat Monitoring Project сообщил, что накануне Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены Украинской ультраправых и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против прайда.

Отмечалось, что в Telegram была создана группа Противодействие ЛГБТ, сотнями подписчиков которой являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.

Комментируя информацию о членстве представителя Сечи Сергея Мазура и других националистов в группе в Telegram Противодействие ЛГБТ, организация заявила, что членом группы автоматически становится каждый, кто заходит в этот чат по ссылке.

«Владельцы твиттера являются такими же членами группы в телеграмм-канале о грант-параде, как и Сергей Мазур. Обидно, но факт! Иначе быть не может. Любой, кто хочет почитать обсуждения и заходит в этот чат по ссылке, автоматически получает join — становится членом», — объясняют националисты.