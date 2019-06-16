В ультранационалистическом движении СЕЧЬ заявили, что не собираются бить представителей ЛГБТ
Представители ультранационалистического движения СЕЧЬ опровергают информацию, что на 18 июня ультраправые готовят акцию возле Администрации президента против ЛГБТ.
Соответствующее заявление появилось на Telegram-канале движения.
Запланированная акция якобы будет направлена против «беспричинного избиения полицией мирных собраний в прошлом году».
«Акция, которая состоится возле Администрации президента, касается не грант-парада, а беспричинного избиения полицией мирных собраний (с поданной заявкой на проведение) в прошлом году. Полиция всех избила и ограбила. Большинство представителей грант-парада очень обрадовались избиению мирных активистов, среди которых были девушки и журналисты», — отметили представители движения.
Организация также уверяет, что «СЕЧЬ не бьет, не нападает, а не пытает участников грант-парада уже лет пять».
«Мы просто сторонники здоровых ценностей. И вправе озвучить свою позицию», — говорится в сообщении.
Ранее недавно созданный проект Bellingcat Monitoring Project сообщил, что накануне Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены Украинской ультраправых и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против прайда.
Отмечалось, что в Telegram была создана группа Противодействие ЛГБТ, сотнями подписчиков которой являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.
Комментируя информацию о членстве представителя Сечи Сергея Мазура и других националистов в группе в Telegram Противодействие ЛГБТ, организация заявила, что членом группы автоматически становится каждый, кто заходит в этот чат по ссылке.
«Владельцы твиттера являются такими же членами группы в телеграмм-канале о грант-параде, как и Сергей Мазур. Обидно, но факт! Иначе быть не может. Любой, кто хочет почитать обсуждения и заходит в этот чат по ссылке, автоматически получает join — становится членом», — объясняют националисты.