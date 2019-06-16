Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Алексей Бондарев
Секрет темной материи и сокровища на Луне
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В ультранационалистическом движении СЕЧЬ заявили, что не собираются бить представителей ЛГБТ

Вчера, 22:59
Цей матеріал також доступний українською
В ультранационалистическом движении СЕЧЬ заявили, что не собираются бить представителей ЛГБТ - фото

factor-news.info

Представители ультранационалистического движения СЕЧЬ опровергают информацию, что на 18 июня ультраправые готовят акцию возле Администрации президента против ЛГБТ.

Соответствующее заявление появилось на Telegram-канале движения.

Запланированная акция якобы будет направлена против «беспричинного избиения полицией мирных собраний в прошлом году».

«Акция, которая состоится возле Администрации президента, касается не грант-парада, а беспричинного избиения полицией мирных собраний (с поданной заявкой на проведение) в прошлом году. Полиция всех избила и ограбила. Большинство представителей грант-парада очень обрадовались избиению мирных активистов, среди которых были девушки и журналисты», — отметили представители движения.

Организация также уверяет, что «СЕЧЬ не бьет, не нападает, а не пытает участников грант-парада уже лет пять».

«Мы просто сторонники здоровых ценностей. И вправе озвучить свою позицию», — говорится в сообщении.

Ранее недавно созданный проект Bellingcat Monitoring Project сообщил, что накануне Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены Украинской ультраправых и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против прайда.

Отмечалось, что в Telegram была создана группа Противодействие ЛГБТ, сотнями подписчиков которой являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.

Комментируя информацию о членстве представителя Сечи Сергея Мазура и других националистов в группе в Telegram Противодействие ЛГБТ, организация заявила, что членом группы автоматически становится каждый, кто заходит в этот чат по ссылке.

«Владельцы твиттера являются такими же членами группы в телеграмм-канале о грант-параде, как и Сергей Мазур. Обидно, но факт! Иначе быть не может. Любой, кто хочет почитать обсуждения и заходит в этот чат по ссылке, автоматически получает join — становится членом», — объясняют националисты.

Теги:   Акция протеста ЛГБТ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 12:45

img
В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и семеро пострадали
Страны

Сегодня, 00:21

img
В МИД Эстонии поддержали продление антироссийских санкций
Политика

Сегодня, 14:18

img
Зеленский рассказал о встрече с Тимошенко и роспуске парламента — видео

ТОП 3

События

Вчера, 01:59

img
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
15338
События

Вчера, 17:42

img
В Украину возвращаются дожди и грозы — карта
11686
События

Вчера, 00:10

img
В центре Киева прогремел взрыв
4466

Новости Одессы

img
Мошенник пытался нажиться на горе родителей девочки, которую ищут в Одесской области
img
Большегрузный кризис: жители одесского пригорода продолжают блокировать проезд фур к порту, а владельцы "Евротерминала" - брать деньги с водителей
img
В Одесской области еще раз попробуют "декоммунизировать" сельсовет