В Укрзализныце сообщили, когда завершат строительство железнодорожной ветки в Борисполь

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь завершат вовремя, сообщил и.о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов, передает Урядовий портал.

"Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции", - сказал Кравцов.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала Киев-Пассажирский, через станцию ​​Выдубичи до терминала D аэропорта Борисполь. Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места.

Как известно, в феврале Кабинет министров Украины поддержал разработанный ПАО Укрзализныця проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в Борисполь, поскольку статистика подтверждает рост спроса на услуги воздушного транспорта.

В марте 2018 года Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

Годовой пассажиропоток аэропорта Борисполь по итогам 2017 составил 10,6 млн пассажиров. Но до сих пор пассажиры не имеют удобного способа добраться до аэропорта или из аэропорта в Киев. Именно поэтому техническое решение этой проблемы было наработано в сжатые сроки.