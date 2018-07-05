В Укрзализныце рассказали о новом способе уборки поездов

Укрзализныця начала использовать новый технологический процесс уборки поездов, сообщил исполняющий обязанности главы УЗ Евгений Кравцов.
Впервые новую систему уборки, которую в УЗ называют "уникальной", запустили в начале мая 2018 года.
"Сейчас уже 50% пассажирских вагонов обрабатываем по новому технологическому процессу. Наводим порядок новыми парогенераторами и моющими пылесосами. На прошлой неделе уже раздали первую тысячу литров моющего средства. Того, что в разы эффективнее, чем разрекламированные бытовые жидкости", - написал Кравцов в Facebook.
По его словам, бригады уборщиков почти на 100% укомплектованы всеми необходимыми средствами для мытья.
Комментарии
Правила комментирования