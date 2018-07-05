В Укрзализныце рассказали о новом способе уборки поездов

Половина всех пассажирских вагонов уже обрабатывается по новому технологическому процессу

Укрзализныця начала использовать новый технологический процесс уборки поездов, сообщил исполняющий обязанности главы УЗ Евгений Кравцов.

Впервые новую систему уборки, которую в УЗ называют "уникальной", запустили в начале мая 2018 года.

"Сейчас уже 50% пассажирских вагонов обрабатываем по новому технологическому процессу. Наводим порядок новыми парогенераторами и моющими пылесосами. На прошлой неделе уже раздали первую тысячу литров моющего средства. Того, что в разы эффективнее, чем разрекламированные бытовые жидкости", - написал Кравцов в Facebook.

По его словам, бригады уборщиков почти на 100% укомплектованы всеми необходимыми средствами для мытья.