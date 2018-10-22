В Укрзализныце отреагировали на блокирование городской электрички жителями Троещины

Люди требовали увеличить количество вагонов в электричке

Количество поездов городской электрички в Киеве уменьшилось из-за нехватки локомотивных бригад.

Как сообщили в Укрзализныце, 22 октября на линию вышло семь составов вместо девяти.

Два поезда не ходили из-за отсутствия локомотивных бригад КП Киевпастранс, а не из-за нарушения графика движения поездов.

Напомним, утром в понедельник, 22 октября, жители Троещины заблокировали городскую электричку. Люди требовали добавить дополнительные вагоны к утреннему составу.

По словам одной из участниц акции, в час пик городская электричка приходила на станцию Троещина-2 с четырьмя вагонами. Многим приходилось опаздывать на работу.