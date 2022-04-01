«Фактические цифры выше». С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли минимум 1276 гражданских — ООН 1 апреля, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Могила погибшего гражданского в парке Ирпеня, 31 марта (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

По данным ООН, потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 31 марта 2022 года составили 3257 гражданских (в сводке сутками ранее — 3167), в том числе 1276 погибших (1232).

Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу, 1 апреля.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения», — отмечается в документе.

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В частности, это относится к Мариуполю и Волновахе в Донецкой области, Изюму в Харьковской области, Попасной в Луганской области, Ирпеню в Киевской области, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 260 мужчин, 184 женщины, 36 мальчиков и 18 девочек, тогда как пол 61 ребенка и 717 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1981 раненого 38 девочек и 34 мальчика, а также 88 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, согласно данным ООН, погибло трое детей и еще 11 были ранены.

В сводке также говорится, что, согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 8:00 1 апреля погибло 153 ребенка и было ранено 245 детей.

Рост показателей в указанной сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке не следует относить только на новые случаи, имевшие место 31 марта, так как в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало некоторое количество случаев, имевших место в предыдущие дни, уточняется в документе.



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