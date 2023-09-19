Отключение электроснабжения осенью и зимой — это не факт, а риск — Укрэнерго 19 сентября, 14:47 Энергетик ремонтирует линии электропередач (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Отключение электроснабжения в осенне-зимний период — это не факт, а риск, заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 19 сентября.

По его словам, несмотря на сложность подготовки и фактор серьезных разрушений энергосистемы россиянами в прошлом году, отключение электроснабжения — это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если РФ снова прибегнет к энергетическому террору.

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«Да, энергосистема не такая надежная и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время, российский террор уже не станет неожиданностью», — сказал он.

Кудрицкий добавил, что к ударам РФ готовятся все — и энергетики, и Силы Обороны, и потребители.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

По данным британской разведки, несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.



С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели вызвать в Украине полный блэкаут.