Три атаки за неделю. В Укрэнерго сообщили, что наиболее сложная ситуация сейчас с теплоэлектростанциями 12 декабря, 02:18 Ситуация в украинской энергетике остается сложной (Фото:REUTERS/Regis Duvignau)

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что наиболее сложной после российских атак остается ситуация с работой теплоэлектростанций.



На следующей неделе в сеть должны подключить новые энергоблоки теплоэлектростанций, но за эту неделю было совершено три атаки: в понедельник 70 ракет выпущено по энергосистеме, еще одна — осуществлена средствами артиллерии по энергообъектам Донецкой области и атака дронами-камикадзе на юге Украины в ночь с 9 по 10 декабря.

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«На сегодняшний день мы смогли восстановить большую часть генерирующих мощностей, но, к сожалению, что касается теплоэлектростанций, то, по состоянию на сегодняшний день их способность производить электроэнергию все еще неполна и остается ниже той, которую мы имели в начале. То есть разрушения, которые причинил враг в понедельник, они, к сожалению, не позволяют на сегодняшний день в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу», — заявил Кудрицкий.

Он также прокомментировал ситуацию в Одесской области, где сейчас наиболее сложная подача електрики.

«Что касается Одесщины, то это сейчас наиболее пострадавший регион после атаки шахидов. Сегодня нам удалось уже заживить часть потребителей Одесского региона и города Одесса. Завтра ожидаем дополнительных возможностей передачи электроэнергии в город Одесса, Поэтому ожидаем, что ситуация будет улучшаться», — заявил Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что убытки оператора системы передачи Укрэнерго превысили 70 млрд грн из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.