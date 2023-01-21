В Украине уменьшилось общее производство электроэнергии, дефицит мощности остается существенным — Укрэнерго 21 января, 12:20 В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Украине уменьшилось производство электроэнергии из-за аварийного ремонта одного из блоков на тепловой электростанции, дефицит остается существенным.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. К тому же один из блоков на ТЭС выведен в аварийный ремонт, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

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Всем облэнерго доведены пониженные лимиты потребления на сутки из-за уменьшения общего производства электроэнергии. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

По состоянию на пятницу, 20 января, в Украине выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что первые результаты восстановления энергосистемы после массированных российских ракетных атак потребители почувствуют не раньше середины февраля.