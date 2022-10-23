Не дождетесь. В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после массированного удара РФ 22 октября

23 октября, 15:30
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В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после массированного удара РФ 22 октября (Фото:Укренерго/Facebook)

В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после массированного удара РФ 22 октября (Фото:Укренерго/Facebook)

После массированного ракетного удара РФ 22 октября специалисты Укрэнерго уже возобновили электроснабжение Хмельницкой области. Продолжаются работы еще в нескольких регионах.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Еще продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей.

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Отмечается, что 70 бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов.

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«Мы искренне благодарим всех украинцев, которые сегодня сознательно уменьшают потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы — с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Энергетикам сейчас особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь время для возобновления работы поврежденных рашистами энергообъектов. Поэтому просим вас бережно относиться к потреблению электроэнергии весь день», — говорится в сообщении.

Граждан призывают не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, а пользоваться стиральными машинами, бойлерами, кондиционерами и обогревателями ночью.

«Уменьшая потребление электроэнергии, вы вносите такой же вклад в нашу Победу, как и помогая донатами ВСУ. Таким образом, вы вместе с нами спасаете энергосистему Украины», — добавляют в пресс-службе.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ogFD1eEL3hVH8nfhYa5NifWXHaiNDCFYeheG4PtVz7G3xgUkF473woRu9p26ruQyl&id=100064765023460

Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно об ударах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия атаки РФ, назвав произошедшее «подлыми ударами по критически важным объектам». «Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор», — заявил он.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Энергетика Инфраструктура Атака Хмельницкая область Укрэнерго Война России против Украины

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