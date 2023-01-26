«В системе серьезный дефицит». В Укрэнерго рассказали о последствиях новой массированной атаки РФ

26 января, 14:32
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Из-за новой атаки РФ наблюдается дефицит электроэнергии (Фото:Прокуратура)

Из-за новой атаки РФ наблюдается дефицит электроэнергии (Фото:Прокуратура)

В результате новой массированной воздушной атаки РФ в четверг, 26 января, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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«Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено», — говорится в сообщении.

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Из-за этого на юге, в частности, в Одесской области, наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

Кроме того, во время атаки из соображений безопасности по всей территории Украины были аварийные отключения, однако сейчас происходит постепенное возвращение плановых графиков.

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При этом дефицит в энергосистеме остается значительным, и во всех областях введены лимиты потребления.

Новому ракетному обстрелу подверглись Запорожская, Винницкая и Одесская области, а также Киев.

Предварительно, жертвами атаки стали четыре человека, еще несколько получили ранения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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