Атаки на энергообъекты Украины. Удары оккупантов координируют российские энергетики — Укрэнерго 8 января, 20:10 Многоэтажки без электроэнергии в Одессе после российского удара по критической инфраструктуре Украины, 10 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Удары войск РФ по энергосистеме Украины координируют российские энергетики. Они хорошо знают ее изнутри.

Об этом рассказал глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в комментарии Financial Times, пишет компания.

«Атаки спланировали и осуществили не только российские военные, но и российские энергетики», — сказал он.

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По словам Кудрицкого, инженеры РФ знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

В Укрэнерго говорят, что сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

8 января из-за морозной погоды дефицит электроэнергии в Украине растет, компания предупреждала о возможных аварийных отключениях. Регионы получили лимиты потребления электроэнергии, действующие с 9:00 до 24:00.

За последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак России. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты повредили около 50% украинской энергосистемы. Для восстановления сложных и масштабных повреждений на объектах генерации и магистральных сетей требуются значительные ресурсы и время.

