Сложная ситуация. Возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время — Укрэнерго 19 декабря, 11:22 Последствия удара РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На фоне новой атаки дронами-камикадзе по состоянию на 11:00 понедельника, 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram.

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«Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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В компании добавили, что подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов.

«Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы. Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго заявили, что самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах.

Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

В компании подчеркнули, что приоритетно заживленные объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.

При всех повреждениях энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью.

В ночь на понедельник, 19 декабря, Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Две воздушные тревоги подряд продолжались в столице около четырех часов, с 2 ночи почти до 6 утра.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.