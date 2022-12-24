Существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, где самая сложная ситуация 24 декабря, 12:02 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на субботу, 24 декабря, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

В компании заявили, что работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.

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Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.

«В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что самая сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, а также на востоке и юге — там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

В компании заявили, что там, где это возможно, ремонтные работы идут круглосуточно.