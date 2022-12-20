Глава Укрэнерго рассказал, что нужно Украине для восстановления повреждений энергосети 20 декабря, 14:00 Левый берег Киева без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что Украине для восстановления повреждений энергосети, вызванных российскими атаками, требуется оборудование, оборудование и еще раз оборудование.

Инфографика: НВ

"Тысяча работников Укрэнерго работают в режиме 24/7 для восстановления объектов инфраструктуры и обеспечения питания для украинцев. Но очевидно, что разрушить энергетический объект ракетой значительно проще и быстрее, чем отстроить его» — рассказал Кудрицкий в интервью ведущей Голоса Америки Мирославе Гонгадзе.

Видео дня

По его словам, важной помощью для Украины могут стать мобильные электростанции. 20-30- и 50-мегаваттные станции помогут сети и потребителям.

Кудрицкий объяснил, что отключения происходят не только из-за повреждений сетей, но и из-за нехватки генерирующих мощностей, разрушенных или оккупированных Россией.

