Ситуация после 12-го ракетного удара РФ. В энергосистеме увеличился дефицит, лимиты потребления снижены по всем областям — Укрэнерго 15 января, 14:56 Специалист устраняет последствия массированной атаки РФ (Фото:Укрэнерго/Facebook)

После массового обстрела Украины энергетики продолжают работу над ликвидацией последствий. Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит», — говорится в публикации.

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Как отмечается, из-за атаки несколько снизились лимиты потребления, пропорционально по всем областям. Ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения.

В субботу, 14 января, Россия провела новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре.

15 января продолжается поиск выживших после ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре.

После российской ракетной атаки по состоянию на 08:30 в воскресенье, 15 января, в Харьковской области уже обеспечены электроэнергией 100% потребителей, которых отключали после обстрелов.