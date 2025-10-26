В Укрэнерго сообщили, как будут действовать ограничения электроэнергии в понедельник

Для бытовых потребителей 27 октября отключение электроэнергии не прогнозируется (Фото: Pixabay)

В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей графики отключения электроэнергии не будут применяться. Об этом сообщили в Укрэнерго.

«Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются», — говорится в сообщении.

В то же время с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

26 октября в отдельных регионах Украины с 09:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений объемом от 0,5 до одной очереди.

Также с 09:00 до 22:00 применяются ограничения мощности для промышленных потребителей.