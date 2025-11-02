В Укрэнерго сообщили, в какой период в понедельник будут действовать графики отключений

В отдельных регионах Украины в понедельник, 3 ноября, будут применяться графики отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей ограничения будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 2 очередей.

Для промышленных потребителей графики также будут применяться с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

2 ноября в Украине с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 действуют графики отключений электроэнергии объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Также 2 ноября в Министерстве энергетики сообщили, что в результате новых российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения осталась часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Россияне в ночь на 30 октября совершили новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура была повреждена в Винницкой области, там пострадали четыре человека и погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины.