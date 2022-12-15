В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, что значительно усложняет ситуацию

15 декабря, 11:49
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Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на четверг, 15 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении компании Telegram.

В Укрэнерго добавили, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.

«На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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В Укрэнерго заявили, что аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

В компании подчеркнули, что всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

«К сожалению, уже утром в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Электроэнергия Укрэнерго Война России против Украины

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