Значительный дефицит мощности. В Укрэнерго оценили ситуацию в энергосистеме

21 декабря, 11:17
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Левый берег Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Левый берег Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на утро среды, 21 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме, об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Также сохраняются ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

«В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Пока работают все виды генерации», — говорится в сообщении.

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В Укрэнерго добавили, что ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, остается все еще сложной.

«Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что восстановления поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно.

https://www.youtube.com/watch?v=Mjjibq6ixOA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Укрэнерго Война России против Украины

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