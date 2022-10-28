Ограничения потребления электроэнергии коснутся бытовых потребителей в семи областях и Киеве — Укрэнерго

28 октября, 12:14
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Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ограничения потребления электроэнергии будут касаться бытовых потребителей в Центральном и Северном регионах, заявили в Укрэнерго.

В заявлении компании в Facebook говорится, что вынужденные ограничения будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=489107913258039&set=a.290403433128489
В Укрэнерго добавили, что для устранения последствий вчерашней террористической атаки со стороны России, в пятницу 28 октября, энергетики снова вынуждены будут ограничивать поставки потребителей.

"Это делается, чтобы не допустить перегрузки сети", - говорится в сообщении.

В ДТЭК заявляли, что для Киева готовятся новые графики отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.

https://www.youtube.com/watch?v=171QqexDLWs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Укрэнерго Война России против Украины

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