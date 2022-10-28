Ограничения потребления электроэнергии коснутся бытовых потребителей в семи областях и Киеве — Укрэнерго
Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Ограничения потребления электроэнергии будут касаться бытовых потребителей в Центральном и Северном регионах, заявили в Укрэнерго.
В заявлении компании в Facebook говорится, что вынужденные ограничения будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.
В ДТЭК заявляли, что для Киева готовятся новые графики отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.