Ограничения потребления электроэнергии коснутся бытовых потребителей в семи областях и Киеве — Укрэнерго 28 октября, 12:14 Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ограничения потребления электроэнергии будут касаться бытовых потребителей в Центральном и Северном регионах, заявили в Укрэнерго.

В заявлении компании в Facebook говорится, что вынужденные ограничения будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.

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В Укрэнерго добавили, что для устранения последствий вчерашней террористической атаки со стороны России, в пятницу 28 октября, энергетики снова вынуждены будут ограничивать поставки потребителей.





"Это делается, чтобы не допустить перегрузки сети", - говорится в сообщении.



В ДТЭК заявляли, что для Киева готовятся новые графики отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.