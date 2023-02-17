Неделя без отключений. Сетевые операторы не установили ограничения по электричеству на субботу

17 февраля, 23:29
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В субботу, 18 февраля, украинцам обещают день без ограничений электроэнергии (Фото:REUTERS/Darren Staples)

В субботу, 18 февраля, украинцам обещают день без ограничений электроэнергии (Фото:REUTERS/Darren Staples)

Компания Укрэнерго сообщила, что на субботу, 18 февраля, региональные операторы не устанавливали лимиты по потреблению электроэнергии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это будет уже седьмой день подряд, когда украинцам обещают не выключать свет в течение дня.

Глава компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что высокая генерация электроэнергии формируется за счет работы всех блоков АЭС и усиленной работы ГЭС.

Видео дня

"По сообщениям Минэнерго и Укрэнерго, сейчас в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии. И это действительно удивительно. Энергетики делают титаническую работу, чтобы мы с вами были с минимальными отключениями или вообще без них», - заявил Коваленко.

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В то же время в компании ДТЭК ранее заявили, что в выходные, 18 и 19 февраля, в Киеве и Киевской области возможны стабилизационные графики отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=Ppy_d9msIpQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Электричество Отключения света Укрэнерго YASNO

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