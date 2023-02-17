Неделя без отключений. Сетевые операторы не установили ограничения по электричеству на субботу 17 февраля, 23:29 В субботу, 18 февраля, украинцам обещают день без ограничений электроэнергии (Фото:REUTERS/Darren Staples)

Компания Укрэнерго сообщила, что на субботу, 18 февраля, региональные операторы не устанавливали лимиты по потреблению электроэнергии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это будет уже седьмой день подряд, когда украинцам обещают не выключать свет в течение дня.

Глава компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что высокая генерация электроэнергии формируется за счет работы всех блоков АЭС и усиленной работы ГЭС.

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"По сообщениям Минэнерго и Укрэнерго, сейчас в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии. И это действительно удивительно. Энергетики делают титаническую работу, чтобы мы с вами были с минимальными отключениями или вообще без них», - заявил Коваленко.

В то же время в компании ДТЭК ранее заявили, что в выходные, 18 и 19 февраля, в Киеве и Киевской области возможны стабилизационные графики отключения света.