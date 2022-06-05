В Укравтодоре рассказали, сколько времени и денег нужно на восстановление разрушенных войной дорог

5 июня, 19:19
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«Дорога жизни» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

«Дорога жизни» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Для восстановления поврежденных во время войны дорог Украине понадобится 2−4 года и 900 миллиардов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко в эфире телемарафона.

«В настоящее время для восстановления дорог нужно 900 миллиардов гривен. Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2—4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ», — сказал Ивко.

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Ранее Укравтодор сообщал, что за 100 дней полномасштабного российского вторжения в Украине уничтожили 24 тысячи километров дорог и 300 мостов.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дороги Укравтодор Восстановление Война России против Украины

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