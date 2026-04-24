193 украинских военнослужащих возвращаются домой в рамках нового обмена . Об этом сообщил в пятницу, 24 апреля, президент Владимир Зеленский.

Среди них — представители Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта. Они защищали Украину на разных фронтах.

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Среди возвращенных есть те, против которых Россия возбудила уголовные дела, а также раненые.

«Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом», — добавил президент.

Председатель ОП Кирилл Буданов сообщил, что фактически — это второй этап Пасхального обмена.

«На свободе — много молодых украинских воинов 2000 года рождения, солдаты и офицеры, которые защищали наше государство на всех направлениях фронта, есть раненые. Часть освобожденных находились в незаконном заключении в Чечне», — говорится в сообщении.

Фото: Кирило Буданов

Фото: Кирило Буданов

23 апреля глава государства сообщал, что ожидается новый обмен военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией.

Накануне Пасхи Украина вернула из российского плена 182 человека — 175 военных и 7 гражданских. Большинство из тех, кого обменяли, были в плену с 2022 года.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявлял, что во время обмена 11 апреля удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась отдавать. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.