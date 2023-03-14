Правительство решило направить все налоги на оборону — Шмыгаль

14 марта, 16:21
Поделиться:
Шмигаль на заседании правительства (Фото:www.kmu.gov.ua)

Шмигаль на заседании правительства (Фото:www.kmu.gov.ua)

Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, на новое оружие, технику и лучшее обеспечение украинской армии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 14 марта.

«Самый первый ключевой пункт Плана приоритетных действий Правительства на 2023 год — это безопасность и оборона. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, на новое оружие, технику и лучшее обеспечение украинской армии», — говорится в сообщении Шмигаля в Telegram.

Видео дня

По его словам, среди ключевых задач в этой сфере:

  • Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.
  • Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.
  • Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения
  • Разминирование деоккупированных территорий.
  • Реализация формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также:

Глава правительства добавил, что также продолжат дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО.

«Наши главные задачи — уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Налоги Денис Шмыгаль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X