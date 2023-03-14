Правительство решило направить все налоги на оборону — Шмыгаль 14 марта, 16:21 Шмигаль на заседании правительства (Фото:www.kmu.gov.ua)

Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, на новое оружие, технику и лучшее обеспечение украинской армии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 14 марта.

«Самый первый ключевой пункт Плана приоритетных действий Правительства на 2023 год — это безопасность и оборона. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, на новое оружие, технику и лучшее обеспечение украинской армии», — говорится в сообщении Шмигаля в Telegram.

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По его словам, среди ключевых задач в этой сфере:

Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.

Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.

Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения

Разминирование деоккупированных территорий.

Реализация формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Глава правительства добавил, что также продолжат дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО.

«Наши главные задачи — уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности», — сказал он.