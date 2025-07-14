В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы Кинжалов

Люди в укрытии во Львове во время массированного российского обстрела 12 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Во всех областях Украины в понедельник, 14 июля, объявляли воздушную тревогу .

Обновлено в 14:33. Отбой угрозы по МиГ-31К.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для всех регионов Украины из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал.

Сегодня в Украине с визитом находится спецпредставитель президента США по вопросам Украины и страны-агрессора России Кит Келлог.

В ночь на 14 июля армия РФ выпустила по Украине четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 и 136 дронов. ПВО обезвредили 108 беспилотников. Последствия атаки фиксировали, в частности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.