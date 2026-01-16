Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и в Киевской области, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась бы ударам врага, в Украине не осталось. Однако энергосистема страны остается целостной.

Об этом в пятницу, 16 января, заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что Россия за прошлый год нанесла 612 целенаправленных комбинированных ударов по объектам энергетики Украины. И сейчас интенсивность вражеских атак только растет

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«В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась бы ударам врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом», — заявил он.

Несмотря на это, подчеркнул Шмыгаль, энергосистема Украины остается целостной, диспетчеры НЭК Укрэнерго имеют над ней контроль, хотя и вынуждены применять значительные ограничения на потребление электроэнергии.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и в Киевской области, сообщил министр энергетики.

«Трудно также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, во всех прифронтовых общинах. В целом по всей стране сейчас действуют ограничения, как для быта, так и для промышленности и бизнеса», — заявил Шмыгаль.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент, в частности, анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

Также он сообщил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

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Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.

16 января первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.