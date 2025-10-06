Секретная защита: в Украине установили сеть гигантских аккумуляторов из США, которые помогут энергетике пережить удары РФ — WSJ

6 октября, 11:40
Отключения света в Чернигове после российского удара по энергосистеме, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Отключения света в Чернигове после российского удара по энергосистеме, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В Украине установили сеть гигантских американских аккумуляторов, которые помогут энергетике выстоять во время российских обстрелов этой зимой, сказано в материале The Wall Street Journal.

По данным издания, аккумуляторные батареи общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домов примерно два часа. Это позволит энергетикам восстановить энергоснабжение в случае масштабного обстрела и разрушения основных объектов энергетической системы, рассказал руководитель проекта по строительству системы накопления энергии ДТЭК Вадим Уткин.

Шесть «парков» с аккумуляторами расположены в Киеве и Днепропетровской области. Как пишет WSJ, батареи представляют собой блоки высотой около 2,5 метра. Их точное месторасположение держится в секрете.

По данным WSJ, программа по созданию сети из аккумуляторных батарей в Украине оценивается в 140 млн долларов, ее завершили в августе 2025 года.

В последние дни Россия усилила атаки на энергосистему Украины, в результате чего в Черниговской, Сумской и других областях фиксировали отключения света.

1 октября войска РФ ударили по Славутичу, из-за чего десятки тысяч потребителей оставались без света несколько дней. 4 октября из-за удара по Сумской области без электроснабжения осталась Шостка и пригород.

5 октября российские оккупанты снова нанесли удар по энергетическому объекту в Черниговской области, до этого в Чернигове вводили графики отключения света.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Аккумуляторы атаки России на энергосистему Электроэнергия Энергетика Война России против Украины

Поделиться:

