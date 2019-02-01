В Украину запретили ввозить новое издание произведений Довлатова из-за предисловия
В черный список литературы, которую запрещено
ввозить на территорию Украины из-за антиукраинской пропаганды или пропаганды
РФ, внесли 13 книг, среди которых обновленное издание известного прозаика
Сергея Довлатова.
Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам телевидения и радиовещания.
Книгу произведений Довлатова издательства Азбука Аттикус не позволили продавать в украинских магазинах из-за того, что новое издание содержит предисловие, в которой пропагандируется российский актер Сергей Безруков. Он внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Кроме того, не предоставлены разрешения на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых встречается коммунистическая и российская символика. Например, школьный учебник по изучению английского языка разрисован флагами вооруженных формирований РФ.
В запрещенной книге Никиты Непряхина Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации использованы цитаты Ленина и Сталина. Книга Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния, по мнению экспертов Госкомтелерадио, пропагандирует РФ и разжигает межэтническую, религиозную рознь.
Книгу российского журналиста Андрея Шария о Балканах не разрешили ввезти в Украину из-за пропаганды российского империализма.
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