В Украину запретили ввозить новое издание произведений Довлатова из-за предисловия Вчера, 16:20 509 Цей матеріал також доступний українською кадр из трейлера фильма Написано Сергеем Довлатовым / RLiberov / YouTube кадр из трейлера фильма Написано Сергеем Довлатовым / RLiberov / YouTube

В черный список литературы, которую запрещено ввозить на территорию Украины из-за антиукраинской пропаганды или пропаганды РФ, внесли 13 книг, среди которых обновленное издание известного прозаика Сергея Довлатова.

Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам телевидения и радиовещания.

Книгу произведений Довлатова издательства Азбука Аттикус не позволили продавать в украинских магазинах из-за того, что новое издание содержит предисловие, в которой пропагандируется российский актер Сергей Безруков. Он внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Кроме того, не предоставлены разрешения на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых встречается коммунистическая и российская символика. Например, школьный учебник по изучению английского языка разрисован флагами вооруженных формирований РФ.

В запрещенной книге Никиты Непряхина Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации использованы цитаты Ленина и Сталина. Книга Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния, по мнению экспертов Госкомтелерадио, пропагандирует РФ и разжигает межэтническую, религиозную рознь.

Книгу российского журналиста Андрея Шария о Балканах не разрешили ввезти в Украину из-за пропаганды российского империализма.

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