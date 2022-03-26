Упрощенная система. С начала вторжения РФ в Украину ввезли более 128 тыс. тонн гуманитарной помощи 26 марта, 02:35 Цей матеріал також доступний українською В настоящее время очереди в пунктах пропуска на западной границе отсутствуют (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Благодаря упрощенной системе ввоза гуманитарной помощи за месяц с начала полномасштабной агрессии России в Украину удалось ввезти более 128 тысяч тонн гуманитарной помощи. В настоящее время очереди в пунктах пропуска на западной границе отсутствуют.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что на основании одной страницы упрощенной декларации гуманитарные грузы оформляются таможней за 10-15 минут.

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"Еще раз хочу подчеркнуть, что получать какие-либо документы от ВГА или других органов для ввоза гуманитарной помощи не нужно. Благодаря нашим международным партнерам и людям с большим сердцем во всем мире в Украину уже ввезено более 128 тысяч тонн гуманитарных грузов», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время очереди в пунктах пропуска на западной границе отсутствуют. Мониторинг фактов и причин задержания гуманитарной помощи в пунктах пропуска производится руководством Государственной таможенной службы 24/7.