В Украину возвращаются дожди и грозы — карта
Вчера, 17:42
Дожди с грозами возвращаются в Украину, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Синоптики сообщили, что 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.