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В Украину возвращаются дожди и грозы — карта

Вчера, 17:42
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В Украину возвращаются дожди и грозы — карта - фото

molbuk.ua

Дожди с грозами возвращаются в Украину, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Синоптики сообщили, что 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Теги:   Прогноз погоды

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