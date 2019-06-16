В Украину возвращаются дожди и грозы — карта Вчера, 17:42 Цей матеріал також доступний українською molbuk.ua molbuk.ua

Дожди с грозами возвращаются в Украину, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Синоптики сообщили, что 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.