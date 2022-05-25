В Украину вернулось более 2,2 млн граждан с начала войны
Беженцы из Украины в Берлине (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
За три месяца полномасштабного вторжения России в Украину границу на участках со странами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 7,4 млн человек.
Об этом сообщает в Telegram ГНСУ.
В ведомстве отметили, что всего с 24 февраля по 24 мая как на въезд, так и на выезд из Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили более 7,4 млн человек. Из них на выезде из страны исследовали более 4,8 млн. человек, преимущественных из которых - граждан Украины.
На въезд в Украину за это время исследовали более 2,2 млн. граждан Украины.
"С начала войны пограничники оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью. Начиная с 10 мая фиксируется преимущество въезда наших сограждан в Украину над выездом", - говорится в сообщении.
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