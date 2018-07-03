В Украину вернулись все туристы, застрявшие в аэропортах разных стран – Омелян

В Украину вернулись все туристы, которые застряли в аэропортах разных стран, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании и других государств", - сказал он на брифинге, пишет ТСН.

Омелян добавил, что туристический кризис преодолен, вопрос удалось решить.

Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.

В Госавиаслужбе анонсировали масштабные проверки авиакомпаний, которые занимаются нерегулярными авиаперевозками.