В Украину вернулись все туристы, застрявшие в аэропортах разных стран – Омелян

В Украину вернулись все туристы, которые застряли в аэропортах разных стран, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании и других государств", - сказал он на брифинге, пишет ТСН.
Омелян добавил, что туристический кризис преодолен, вопрос удалось решить.
Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.
В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.
В Госавиаслужбе анонсировали масштабные проверки авиакомпаний, которые занимаются нерегулярными авиаперевозками.
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