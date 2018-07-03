03 июля 2018, вторник

В Украину вернулись все туристы, застрявшие в аэропортах разных стран – Омелян

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Омелян заявил о преодолении туристического кризиса
Фото: Пресс-служба Кабмина

Омелян заявил о преодолении туристического кризиса

В Украину вернулись все туристы, которые застряли в аэропортах разных стран, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании и других государств", - сказал он на брифинге, пишет ТСН.

Омелян добавил, что туристический кризис преодолен, вопрос удалось решить.

Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.

В Госавиаслужбе анонсировали масштабные проверки авиакомпаний, которые занимаются нерегулярными авиаперевозками.

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