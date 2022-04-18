В Украину вернулись более миллиона человек с начала войны — ГНСУ
Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)
В Украину вернулись более миллиона 60 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 18 апреля
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко УП.
В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину последовали миллион 60 тысяч ее граждан, - написал он.
По его словам, 16 апреля впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.
Демченко сообщил, что на этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев. Это связывают с пасхальными праздниками.
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