В Украину вернулись более миллиона человек с начала войны — ГНСУ 18 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)

В Украину вернулись более миллиона 60 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко УП.



В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину последовали миллион 60 тысяч ее граждан, - написал он.

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По его словам, 16 апреля впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

Демченко сообщил, что на этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев. Это связывают с пасхальными праздниками.

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