В Украину вернулись более миллиона человек с начала войны — ГНСУ

18 апреля, 17:56
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Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)

Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)

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В Украину вернулись более миллиона 60 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко УП.

В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину последовали миллион 60 тысяч ее граждан, - написал он.

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По его словам, 16 апреля впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

Демченко сообщил, что на этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев. Это связывают с пасхальными праздниками.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Беженцы Война России против Украины

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